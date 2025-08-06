Jubilados se movilizarán ante la falta de atención

Roberto Vázquez Velázquez, presidente del Sindicato de Jubilados y Pensionados de la Burocracia en Chiapas, confirmó que realizarán una movilización frente al Palacio de Gobierno para exigir respuestas a sus demandas, ante la indiferencia de las autoridades y del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

“Nos vemos en la penosa necesidad de hacerlo”, declaró Vázquez Velázquez quien lamentó que pese a múltiples solicitudes por escrito las autoridades estatales y el Isstech no han resuelto sus reclamos. “Siempre les dan evasivas, la gente subordinada del gobernador no resuelve nada”, afirmó.

Entre las demandas prioritarias está el pago del transporte, un derecho sindical que, según Vázquez, otros gremios ya disfrutan.

“Nosotros recibimos salarios miserables, un tres por ciento, y es injusto que nos nieguen este apoyo”, señaló, haciendo un llamado directo al gobernador: “Que voltee a ver a los adultos mayores, que somos quienes más necesitamos su apoyo”.

Criticó también la gestión de María del Carmen Fernández Benavente, directora del Isstech, por no mediar en su petición. “Hace un mes le pedí que gestionara esto con el gobernador, y hasta hoy no hay respuesta”, dijo. Además denunció carencias en las delegaciones: “Nos dan medicamentos de baja calidad, citas con especialistas hasta en ocho meses”.

El presidente del Sindicato cuestionó los descuentos injustificados a sus pensiones: “Nos quitan 600 pesos mensuales, violando lo establecido en la Ley Federal del Trabajo”. Pidió al Gobierno intervenir sin esperar a negociaciones sindicales: “El gobernador con su proyecto humanista puede resolver esto directamente”.

Concluyó con un mensaje firme pero respetuoso: “Se defender una causa justa. Esto es injusticia social, y no nos quedaremos callados”.