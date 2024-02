Jubilados y pensionados de Banrural piden atención

La Asociación de Jubilados y Pensionados del desaparecido Banco Nacional de Crédito Rural del Istmo (Banrural) informó que están sufriendo una falta de atención médica, cirugías, medicamentos y demás servicios para los que tienen derecho, como consecuencia de la falta de pago de estos servicios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Julio César Sumuano Rodas, presidente de la asociación, dio a conocer que esta situación impacta a los estados de Chiapas y Oaxaca, con unos 383 jubilados a los que suman sus beneficiarios, por lo que la presente situación afecta a más de mil personas.

Contexto

Tanto jubilados como pensionados de Banrural son beneficiaros del Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (Fopesiban), el cual se creó el 30 de junio del año 2003, tras la desaparición de la institución. Ante ello, la SHCP libera recursos a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el cual tiene contratada a la empresa integradora de nombre Servitar, la cual se hace responsable de los servicios de las regiones de Chiapas y Oaxaca.

Ya con el recurso, Servitar contrata a médicos especialistas, farmacias, laboratorios, gabinetes, sanatorios, entre otros, que atienden a los jubilados, pensionados y sus beneficiarios.

Pero por alguna razón que desconocen, la SHCP no ha liberado los recursos correspondientes al tercer trimestre del año 2023, por lo que Servitar no cuenta con el dinero correspondiente, y por lo tanto, no ha tenido la capacidad económica para pagar a sus prestadores de servicios, quienes están suspendiendo la atención de forma generalizada.

No hay atenciones

Comentaron que, con excepción de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, las ciudades de provincia del estado de Chiapas y Oaxaca donde radican las y los jubilados, así como sus derechohabiente, no cuentan con un médico general, ni farmacia que otorgue el surtimiento de medicamentos.

De modo que la asociación, para suplir esa deficiencia, envía los medicamentos surtidos en Tuxtla Gutiérrez, remitiéndolos a las ciudades de Chiapas y Oaxaca.