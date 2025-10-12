Jubilados y pensionados iniciarán protestas

Maestros jubilados y pensionados pertenecientes a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que comenzarán una jornada de protestas ante el incumplimiento por el pago del retroactivo y del aumento de la pensión correspondiente al presente año.

“Saludamos a todos los jubilados y pensionados del Isstech, pertenecientes a la Sección 40 del SNTE. Derivado del compromiso establecido con las autoridades del Isstech, para el día 30 de septiembre del presente año y ante el incumplimiento de nuestro pago del incremento de nuestra pensión y el retroactivo de enero a la fecha”, indicaron en la misiva.

En este sentido agregan que a manera de burla les pagaron el 7 % y solo hasta el mes de agosto, o sea 8 meses, apuntan que de acuerdo a autoridades el resto, 3 % se lo pagarán hasta el mes de diciembre.

Por lo anterior, los maestros jubilados en lucha convocaron a una asamblea extraordinaria y de carácter urgente, frente a las oficinas centrales del Isstech para analizar las acciones a seguir y contar con el respaldo de todos los afectados.

Detallaron que la jornada comenzará el martes 14 de Octubre a las 10 de la mañana.

“Así también se les exhorta a todas la regiones a realizar alguna actividad para demostrar su inconformidad por el trato y la falta de respeto a todos los jubilados y pensionados”, cita el escrito.

“Recuerden, somos la generación que siempre ha levantado la voz y nunca hemos callado ante la injusticia y el silencio cómplice de quienes nos representan”, expresaron.