Jubilados y pensionados piden sus pagos

Con desesperación y la convicción de que les paguen, jubilados y pensionados de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación piden que se les entreguen los bonos que se les prometieron para este sexenio.

En voz de María Agustina Martínez, hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que se cumpla con la promesa hecha el 23 de agosto de 2023, sobre la reactivación del bono anual a jubilados y pensionados por la Subsecretaría de Educación Federalizada en Chiapas.

Sostuvo que la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, hizo la entrega simbólica de este apoyo a un grupo de personas, pero después de eso no se ha entregado a nadie más.

Dijo que se les indicó que el pago del bono se haría de forma retroactiva, por lo que se les pagaría desde el 2018 hasta el 2021.

“Entregamos la información requerida, y en un acto público la maestra Rosa Aidé Domínguez Ochoa hizo entrega simbólica de algunos cheques, informando que en el mes de diciembre se haría entrega al resto de jubilados y pensionados.

“Posteriormente avisaron que la entrega se haría en los meses de diciembre de 2022, enero y febrero 2023; en marzo salieron órdenes de pago del bono 2019 a algunos compañeros, pero al intentar hacer efectivo el pago, resultó que los fondos fueron insuficientes y no todos pudieron cobrar”.

Sostuvo que a partir de ese momento se ha continuado con los trámites y la solicitud del Iago, pero no se les ha cumplido.

Explicó que el primero de los pagos sería por mil 750 pesos y de manera anual se incrementaría en 200 pesos, aunque nunca se hizo.

Puntualizó que algunas personas podrían considerar el pago como algo mínimo, para quienes solo reciben una pensión de seis mil pesos; el bono es significativo y además es útil, pues cuando acuden al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se les indica que no hay medicamentos, que no hay reactivos para estudios, que no hay material para entregarles una radiografía o se les dan citas de varios meses posteriores, por lo cual se ven en la necesidad de acudir a servicios particulares y eso les genera gastos que no son fáciles de solventar, es así que el bono resulta importante.