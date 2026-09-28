Jucopo realiza proceso de insaculación

Con la presencia del notario público 150, Juan Gabriel Coutiño Gómez, quien dio fe y legalidad, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el diputado Mario Guillén Guillén, realizó el proceso de insaculación previsto por única ocasión en el artículo segundo transitorio del Decreto 307 de fecha 14 de septiembre de 2026, en materia electoral para garantizar la paridad efectiva en las presidencias municipales.

El acto contó con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Castillo Atristain, y de quienes integran la Jucopo, órgano de gobierno del Poder Legislativo integrado por las fuerzas políticas: Juan Manuel Utrilla Constantino (PVEM), Abundio Peregrino García (PT) y Domingo Velázquez Méndez (PRI). Y con la presencia como invitadas de las diputadas Jovannie Maricela Ibarra Gallardo (PAN), Andrea Negrón Sánchez (MC) y Silvia Esther Argüello García (RSP).

Horas antes, Guillén Guillén informó que el proceso se realizaría de manera transparente y que se trata de un proceso inédito.

Recordó que se trata de un ejercicio que se realiza por única ocasión y cuyo único objetivo es fortalecer la participación política de las mujeres.

En cuanto a la metodología para determinar los bloques de municipios, explicó que se partirá de la opinión del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los registros y la lista nominal.

Se consideran municipios de alta, media y baja rentabilidad electoral. “Nosotros estamos partiendo más del principio de listas nominales para hacer los bloques que establece”, puntualizó.

Este acto democrático, consolida el principio de paridad de género y garantiza una mayor participación de mujeres en las presidencias municipales. Los resultados son los siguientes: