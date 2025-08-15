Judicializan a diez policías de Cintalapa

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizaron el traslado de siete presuntos responsables de los delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa.

Amet “N”, Juan “N”, José “N”, Luciano “N”, Rafael “N” y Jesús “N” eran policías municipales de Cintalapa, mientras que Ulber “N” fungía como Director de la Policía Municipal, mismos que fueron trasladados al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento adjunto al Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerrs) no. 14 “El Amate”.

Extorsión

Asimismo, fueron judicializados Sandra “N”, José Iván “N” y Óscar “N”, como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad, en perjuicio de una persona de identidad reservada y de la sociedad, por hechos ocurridos el 27 de junio de 2025, en el municipio de Cintalapa.

Estos inculpados también eran parte de la Policía Municipal de Cintalapa y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional requirente para que determine su situación jurídica.

Cabe mencionar que en este caso ocurrido el 27 de junio, presuntamente se encuentra involucrado Ulber “N”.