Judith Yannini Flores, Hija Predilecta de San Cristóbal

“Hasta el final de mis días seguiré sirviendo y sembrando, porque nunca imaginé recibir una cosecha tan generosa como este reconocimiento de mi amada ciudad”, manifestó Judith del Carmen Yannini Flores, tras recibir el nombramiento de Hija Predilecta de San Cristóbal de Las Casas.

En su emotivo mensaje la galardonada agradeció el nombramiento y lo dedicó a las mujeres y niñas de San Cristóbal.

La entrega de la distinción se realizó la tarde noche del pasado domingo en el auditorio de la Facultad de Derecho de la benemérita Unach, en sesión solemne de Cabildo del Ayuntamiento.

Yannini Flores recibió tal distinción por su trayectoria empresarial, social y humanista, así como su contribución al desarrollo y prestigio de esta ciudad a nivel nacional e internacional.

Nacida en San Cristóbal en 1943, ha fundado y dirigido instituciones pioneras como la Unión de Crédito para la Mujer Empresarial, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) y la Fundación la Ciudad de las Niñas Indígenas.