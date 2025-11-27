Juegos mecánicos deben contar con seguro de daños

Este viernes 28 de noviembre inicia la Feria Chiapas y una de las principales atracciones para las familias son los juegos mecánicos, los cuales deben de contar con un dictamen de riesgo y de mantenimiento.

Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil Municipal en Tuxtla Gutiérrez, calculó que serán unos 25 juegos mecánicos los que se instalarán en este espacio y que deberán contar con su bitácora.

Detalló que los responsables de esos espacios tienen que incluir dictámenes estructurales y eléctricos, mientras que las brigadas deben cumplir con cursos de primeros auxilios.

A esto se le suma el conocimiento en el manejo de los extintores, en caso dea que sea necesario ante un cortocircuito. El secretario remarcó que esta documentación fue entregada, sin embargo, se llevará a cabo la revisión física para corroborar datos.

Uno de los requisitos, enfatizó, es que estos juegos mecánicos deben de contar con un seguro de daños.

Contexto

La Feria Chiapas inicia este viernes 28 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre.

Las actividades comerciales iniciarán desde la 1 de la tarde y finalizarán a las 2:00 de la madrugada.

Mancilla Velázquez recordó que en los últimos siete años que él ha estado en áreas de emergencia y ahora de Protección Civil no se han registrado eventos o percances relacionados a los juegos.

Enfatizó que lo último ocurrido a un costado del estadio Víctor Manuel Reyna y donde cayó una persona, no se debió a una falla mecánica, más bien, ocurrió por el descuido del joven al subir.