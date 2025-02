Juguetes para adultos: una opción a parejas

La celebración del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad para muchas parejas, no se limita únicamente a cenas, flores, chocolates o un tierno muñeco de peluche, también existen otros obsequios relacionados al disfrute erótico de la pareja.

Con el fin de buscar algo original y significativo para ambos, las parejas suelen recurrir a las “sex shop”, por lo que los juguetes eróticos se han convertido en una tendencia en crecimiento para fortalecer la intimidad y experimentar nuevas sensaciones en pareja.

Menos tabú

En entrevista con Samuel Decelis, propietario de la Sexshop “40 Grados”, comentó que regalar juguetes eróticos a la pareja se ha vuelto con el tiempo menos tabú y cada vez son más las parejas que disfrutan su sexualidad y erotismo por lo que, para este fin de semana, podría haber un repunte en sus ventas.

“En el mes de febrero se venden más los aceites para masaje, la lencería sexy, tanto para dama como para caballero; también los preservativos de sabores y alguno que otro juguete básico, como vibradores, que son con lo que las parejas quieren empezar a conocer y a darse esa oportunidad de utilizar durante estas fechas, del 14 de febrero”, explicó.

Decelis, quien puso la primer tienda de artículos eróticos en Tuxtla desde hace 25 años, indicó que febrero no es un mes tan destacado en ventas, sino que es más homogéneo en relación a todo el año.

Asimismo, a lo largo de estos años ha observado que la celebración del amor entre las parejas que acuden a comparar algún obsequio de este tipo, no se limita al 14 de febrero, pues al no poder celebrarlo ese mismo día, optan por festejarse en los días consecuentes; aunque señalo que el amor, el erotismo y disfrute no tiene un día especial, “mas bien todos los días son especiales para celebrar juntos”; expresó.

“Hemos visto a lo largo de estos años que no solamente es el 14 también el 13 vienen muchos, porque la gente no puede festejarlo el 14, lo festeja un día antes y hay gente que lo festeja un día después”; dijo.

Inflación

Agregó que al igual que muchos productos importados, los juguetes eróticos también han tenido un alza de precios por el efecto inflacionario y aunque ellos amortizan dicho aumento, algunos de sus productos incrementaron de costo entre un 5 y un 10 por ciento.

“Por ejemplo un juguete que tal vez costaba 100 o 150 tal vez ahorita cuesta 30 o 40 pesos más, si hubiéramos seguido el ritmo de incremento debería costar ahorita 200 o 300 pesos, pero te digo, hemos ido tratando de aguantar sorteando algunos temas para que no lo sienta nuestro cliente”, sostuvo.