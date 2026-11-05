Juicios contra la Caja San Juan Bosco están detenidos

Ante la presunta conclusión de diversos juicios mercantiles celebrados en el estado de Jalisco en contra de la Caja Popular San Juan Bosco, la cooperativa informó que dichos procesos, considerados una “simulación”, están detenidos a través de un amparo.

Por medio de un comunicado, la Caja Popular agregó que los juicios fueron tramitados sin respetar el domicilio de la institución financiera, así como de las empresas que se ostentan como supuestas acreedoras.

Esta situación, dijeron, “ha generado confusión entre los socios y constituye, a juicio de la caja, una simulación que pretende afectar el patrimonio de los ahorradores”.

Señalamientos

Cabe señalar que hace unos meses Francisco Darwin Trejo, subgerente general de la cooperativa caja, informó que Enoc Hernández creó proveedores fantasmas a las que compró cosas, creando facturas arriba de los 400 millones de pesos y por las que ahora demandan a la institución.

Darwin Trejo señaló que dichas adquisiciones fueron celebradas por el propio Enoc Hernández, quien interpuso las demandas en Guadalajara.

En el más reciente comunicado, la caja informa que los procesos se encuentran detenidos después de que presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), promoviendo un juicio de amparo en el juicio mercantil 1500/2024.

“En consecuencia, el hecho de que se haya informado que dicho juicios concluyeron no significa que no exista defensa, al contrario, los procedimientos están detenidos por las acciones legales emprendidas” señala el documento.

“Los socios ahorradores y su familias deben tener la certeza de que se está llevando a cabo la defensa del ahorro colectivo y de que se agotarán todas las vías legales para proteger el patrimonio de la caja”, concluye el comunicado.