Junta Local hace ajustes por recorte presupuestal

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local en Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE), comentó que tuvieron un recorte presupuestal importante para este año, por lo que han hecho algunos ajustes en cuestión de plazas de honorarios permanentes que ya no fueron recontratados y otros factores.

Como también en el tema de viáticos y combustible, están analizando la forma de optimizar los recursos aprobados para contar con todos los servicios en tiempo y forma en las juntas distritales y en los módulos de Atención Ciudadana, como limpieza y vigilancia.

“Todo esto va en función del recorte importante que tuvimos en presupuesto, de acuerdo a lo proyectado el Instituto Nacional Electoral, lo que solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y lo que fue aprobado”, añadió.

Mencionó que están evaluando el proceso electoral anterior, así como el proceso del Poder Judicial de la Federación, del que también se encargó el INE; igualmente están trabajando en la credencialización y en celebración de asambleas para la constitución de partidos políticos nuevos, cuyo plazo vence en el mes de febrero.