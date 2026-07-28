Junto a Eduardo Nájera, ERA impulsa el deporte

Con la presencia del exjugador de la NBA y orgullo del básquetbol mexicano, Eduardo Nájera, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, inauguraron la rehabilitación de una cancha en la colonia San José Terán, como parte de las acciones para recuperar espacios deportivos y recreativos dignos para niñas, niños y jóvenes.

Entre muestras de afecto, entusiasmo y emoción, Eduardo Ramírez y Eduardo Nájera convivieron con las niñas, los niños y jóvenes que acudieron a la apertura de este espacio deportivo, donde la estrella del baloncesto también firmó autógrafos.

Recuperación de áreas

El gobernador señaló que su administración impulsa la recuperación de áreas recreativas y deportivas en beneficio de la población. “Trabajamos en estrecha coordinación con los Ayuntamientos, porque la niñez y la juventud son nuestra prioridad. Queremos que tengan lugares dignos donde puedan jugar, entrenar, convivir en armonía y fomentar valores”, expresó.

Por su parte, el exjugador mexicano de la NBA, Eduardo Nájera, invitó a niñas, niños y jóvenes a aprovechar la nueva cancha de básquetbol y participar en el campamento que encabezará. Asimismo, destacó que esta disciplina puede abrir oportunidades académicas y profesionales.

La directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, resaltó que la rehabilitación de este espacio público fortalece la práctica deportiva y favorece la creación de entornos seguros para niñas, niños y jóvenes. De igual manera, destacó que la visita de Eduardo Nájera marca el inicio de una gira para promover el básquetbol en la entidad.

Reconocen al exbasquetbolista

El alcalde Ángel Torres Culebro reconoció la presencia del exbasquetbolista Eduardo Nájera y su contribución a la prevención, al considerarlo un referente para las niñas, los niños y jóvenes. Asimismo, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su trabajo y compromiso con Chiapas.

Estuvieron presentes en el evento la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho; así como niñas, niños, jóvenes, madres y padres de familia.