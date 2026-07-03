Justicia, la virtud que debe ser cercana a la sociedad

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, enfatizó la necesidad de transformar la relación entre los jueces y la sociedad, destacando los programas de “La justicia es la paz” y “Acercando la justicia al pueblo”, como ejes rectores de su administración, para lograr el cometido.

En el episodio 47 del Podcast “Platicando con el Jaguar”, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar invitó a Moreno Guillén, quien ha presidido dos poderes en la entidad, el Legislativo y actualmente el Poder Judicial del Estado, explicó que uno de los principales desafíos del Poder Judicial es que la ciudadanía desconoce sus funciones.

Deberes

Pues se confunden funciones con instituciones como la fiscalía o la Comisión de Búsqueda de Personas. “El Poder Judicial es el encargado de impartir justicia y, a través de esa impartición, lograr la cohesión social”, puntualizó.

El titular dijo que durante muchos años el Poder Judicial estuvo “divorciado de la sociedad”; bajo la premisa de que los impartidores de justicia deberían estar en un “punto frío”.

Pero ahora, afirmó: “la justicia ha cambiado y los jueces y juezas ya tienen que involucrarse con la sociedad, que la sociedad conozca qué hacen los jueces”.

Por ello los programas “La justicia es la paz” y “Acercando la justicia al pueblo” buscan generar confianza entre la población y garantizar que la justicia no sea percibida como un ente lejano e inaccesible.

Reflexión

El magistrado reflexionó y reconoció la influencia que ha tenido en su formación el estudio del estoicismo, en particular la frase del emperador Marco Aurelio: “Si no es correcto no lo hagas, si no es verdad no lo digas”.

El oriundo de Comitán charló sobre romanos que concebían a la justicia como la reina y señora de todas las virtudes, génesis de la frase “Domina et Regina Virtutum”, es decir: “la justicia es la principal virtud y es lo que deben tener las organizaciones”.

Finalmente, hizo referencia al concepto de justicia en los pueblos originarios de Chiapas: “Lekil Chapanel” (justicia verdadera), que en tsotsil y tseltal significa “darle a cada quien lo suyo y que todos lleguen a un buen acuerdo”. Principio ancestral que se alinea con la visión de una justicia incluyente y equitativa que promueve desde su encargo.