Justicia social para trabajadores independientes

Por décadas, el sector de trabajadores independientes en Chiapas había permanecido en el olvido en materia de seguridad social, una situación que comenzó a cambiar con la actual administración estatal, afirmó la secretaria de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando.

Destacó la importancia de que este grupo de la población pueda acceder por primera vez a beneficios como el seguro social, a pesar de no contar con una relación patronal formal.

En entrevista, explicó que el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ha decidido voltear la mirada hacia quienes durante muchos años estuvieron excluidos de este derecho.

Justicia social

Entre los beneficiarios se encuentran marimberos, mariachis, transportistas, locatarios, boleros, artesanos y artesanas, así como personas que cuentan con transporte privado y dependen de su propio esfuerzo diario.

Rodríguez Ovando subrayó que la salud es primordial para que estos trabajadores puedan seguir desempeñando sus labores día a día, por lo que el otorgamiento de seguridad social representa, en sus palabras, la llegada de la justicia social para este sector.

Ante la pregunta de cómo garantizar que esta política trascienda más allá del actual sexenio, la secretaria respondió que el tema ya forma parte de la agenda pública impulsada por el gobernador en Chiapas, y confió en que el beneficio debe permanecer siempre para todas y todos.

Asimismo, precisó que el acceso a la seguridad social para trabajadores independientes comenzará en municipios específicos como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, para luego extenderse de manera paulatina al resto de la entidad.