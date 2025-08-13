Juvent Fest celebra el talento de jóvenes

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Centro de Convenciones en Tuxtla Gutiérrez se llenó de alegría y energía de jóvenes de distintos municipios que asistieron al Juvent Fest, un espacio de encuentro organizado por la líder de Jóvenes de Chiapas hacia una Nueva ERA, Yazmín Ramírez Espinoza, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado.

Como invitado especial de este evento, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que las juventudes son una inspiración para su gobierno, por lo que mantiene un diálogo abierto y fomenta su participación en políticas que les garanticen mejores oportunidades.

“La vida está hecha de retos. Busquen sus retos y trabajen para alcanzar sus sueños, pero háganlo sin lastimar a nadie. Construyan con conciencia y atrévanse a conquistar el mundo, porque el mundo está hecho de sueños y de propósitos buenos”, expresó.

Respaldo

Tras recorrer y disfrutar de las diferentes actividades del Juvent Fest, junto a Yazmín Ramírez, a quien reconoció como una joven con gran sensibilidad para ayudar a las personas, el mandatario anunció que brindará todo el apoyo para que este encuentro se realice de manera mensual, con la participación de conferencistas, deportistas y personalidades destacadas por su aportación al engrandecimiento de Chiapas, a fin de que sean una inspiración para lograr sus metas.

Por su parte, Yazmín Ramírez Espinoza felicitó a las y los jóvenes en su día, destacando el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo del estado. Reconoció también el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso con este sector.

Actividades

Resaltó que en el evento se realizaron talleres, ponencias, concursos con premios como tabletas y la entrega de chips Conecta Chiapas para fortalecer la conectividad, además de presentaciones de bandas de rock, batallas de rap y la participación de invitados especiales como Reno Rojas, Sergio Mayer Mori y Yetus Prime, quienes ofrecieron shows musicales y actividades deportivas.

A su vez, el director general del Instituto de la Juventud, Edgar Alejandro Abarca Palma, reconoció el liderazgo de Yazmín Ramírez en la creación de espacios que promueven la colaboración institucional y fortalecen la participación juvenil. Subrayó que las y los jóvenes son el presente y también la semilla que reforestará el futuro de la Nueva ERA.

En este evento también estuvo presente el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez.