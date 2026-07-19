Juventud vulnerable a las adicciones

El consumo de drogas entre las juventudes de Chiapas ha ganado terreno silenciosamente, ahora ya no solo es alcohol o la marihuana el principal consumo, sino sustancias más dañinas como el cristal, la cocaína y los medicamentos controlados detectados en adolescentes de entre 14 y 16 años, según el diagnóstico que maneja la Jurisdicción Sanitaria número 1.

Lorena Andrade, responsable del área de Salud Mental y Adicciones de esa dependencia, señaló que el cristal encabeza la lista de preferencias no por su calidad, sino por su bajo costo.

Sin embargo, ese precio accesible es engañoso, su poder adictivo es tan alto que muchos jóvenes ya no logran salir del ciclo sin ayuda especializada.

En muchos casos, el internamiento se vuelve la única salida, pues los padres carecen de herramientas para contener una dependencia que avanza más rápido que los recursos de prevención.

Focos rojos

Jiquipilas, Chiapa de Corzo y Cintalapa concentran las alertas más encendidas, en esos municipios el consumo elevado de metanfetaminas y cristal se ha normalizado entre grupos de menores, la farmacodependencia es otro aspecto que comienza a preocupar.

Ante el fácil acceso a medicamentos en los hogares, muchos de ellos recetados para adultos mayores, algunos chicos los ingieren sin conocer dosis ni riesgos, buscando un efecto relajante que puede derivar en intoxicaciones graves o incluso en intentos de suicidio.