A través de un análisis realizado de 2016 a 2026, se encontró que actualmente las juventudes participan en más hechos delictivos, pasando de robos a transeúntes o casas a temas de narcomenudeo y hasta delitos sexuales.

En la entidad, dijo el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, de cada 10 detenidos casi siete están en edades juveniles y hasta menores de edad.

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Llaven Abarca refirió, en un video alterno, que cuando ocurre un delito muchas veces está presente el consumo de alcohol y drogas.

Antes, en el 2016, de cada 10 delitos solo en dos participaban los jóvenes y ahora abarcan hasta un 67 % en relación a las personas detenidas.

Hace 10 años las juventudes cometían robos en casa habitación o transeúntes, además de pandillerismo, sin embargo, ahora se han encontrado en delitos como el narcomenudeo, sostuvo.

Prevención

En más información, el fiscal destacó que la estrategia llamada "Prevenir para el Buen Vivir" ha traído resultados favorables en Chiapas; en los últimos seis meses no se ha reportado ningún feminicidio en la región del Soconusco.

La estrategia, comentó desde Tapachula, está relacionada con combatir de manera frontal cuatro conductas catalogadas como violentas. La primera es la violencia feminicida; la segunda, está relacionada con la violencia familiar (aquí la incidencia no ha bajado); la tercera es la violencia sexual (que se comete en agravio de niñas, niños y adolescentes) y la cuarta conducta violenta identificada es el suicidio.

Los últimos cinco meses de trabajo, refirió, han sido muy intensos en todas las regiones. Para atender el tema, alrededor de 25 dependencias se han sumado con base en las indicaciones del gobernador.

Violencias

Para tener una idea, entre enero y junio de 2026, hacia la zona de Tapachula se habían registrado cinco feminicidios.

Es decir, se ubicó como la zona que mayor incremento tuvo de ese delito con hasta 400 % en comparación con lo que había ocurrido el año pasado, cuando apenas se suscitó uno.