Juzgadores electos estarán a prueba: Bátiz

El magistrado electo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, tras entrevistarse con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que coincidió con el mandatario chiapaneco en la visión de construir una justicia cercana a la gente, como el más grande logro de la reforma judicial.

Intercambian ideas

Explicó que intercambiaron ideas y coincidencias en posicionar al Sureste como un nuevo referente, pues el histórico reciente plantea múltiples carencias en la impartición de justicia, por lo que urge un nuevo modelo cercano a la gente y que se aleje del sistema que ha sido sordo y lejano.

“Agradezco al gobernador por el diálogo cercano y constructivo, en el mismo coincidimos en que nuestro país requiere instituciones sólidas, que honren la voluntad ciudadana y fortalezcan nuestra democracia”, dijo.

Añadió que en breve iniciarán sus actividades desde donde asumirá su responsabilidad con tópicos innegociables: “los principios no se negocian y lo que se aprendió con dolor, fortalece la mirada de un mejor México.

El sentido de la reforma judicial es que la ciudadanía tengo juzgadores electos, por eso el papel de quienes recién fuimos electos es vital, pues representa el logro de todo el pueblo, por construir una nueva versión de la justicia”.

Dijo que será un honor seguir aportando desde la Sala Superior del TEPJF con la convicción de que la justicia electoral debe ser cercana, legítima y con profundo sentido federalista, por lo que lo aprendido en Chiapas será referente en México.

Acto de reconocimiento

Dijo también que recientemente el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas le brindó un acto de reconocimiento y despedida que le honra, toda vez que es una institución que le enseñó mucho.

“Me honra haber compartido este camino con mis compañeras y compañeros, las magistradas Magali Arellano y Sofía Ruiz Olvera, así como con todo el personal jurisdiccional y administrativo que día a día sostiene la labor de esta gran institución que es un orgullo para Chiapas.

Lo que construimos juntos ya forma parte de la historia democrática de nuestra entidad, me voy contento, con la mirada puesta en lo que viene y con la certeza de que todo lo aprendido aquí seguirá siendo raíz y semilla”, dijo.