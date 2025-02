Karen “N” podría alcanzar su libertad

El abogado Jorge Segismundo Rotter Díaz indicó que la carpeta de investigación de Karen “N”, detenida por el probable robo de más de once millones de pesos en efectivo, presenta diversas incongruencias y deficiencias en materia probatoria, por lo que esperan que salga en libertad.

Ayer jueves, el juez de control del juzgado del Centro Penintenciario “El Amate”, inicio el proceso para decidir si vincula a proceso a Karen o queda en libertad.

Conferencia

En conferencia de prensa, Rotter Díaz, precisó que “el juez de control deberá resolver si en esa audiencia decide o no vincular al proceso a Karen Guadalupe. En esa audiencia se presentarán datos y medios de prueba con los cuales se podrá establecer por qué no pudo haber sido cometido este hecho delictivo, todas las incongruencias que tiene la carpeta de investigación, las deficiencias en materia probatoria y no tendría por qué haber una autovinculación a proceso y mucho menos una opción preventiva en el justificado”.

Detalló que las autoridades fundamentan la detención con la declaración de un solo testigo, que manifestó haber visto a Karen Guadalupe fuera del domicilio.

“Esa es toda la imputación que hay, no hay un señalamiento directo, que haya entrado al domicilio, de que haya usado un arma de fuego, o que se haya apoderado de dinero”, declaró.

Si hubo lesiones

En el caso de las lesiones que argumentó la parte acusadora y de la que no existe dictamen médico, el abogado indicó que “esas lesiones se produjeron posterior al hecho y no por el hecho tal cual”.

Referente al robo, indicó que “si a una persona le roban 12 millones de pesos, lo primero que tiene que hacer es llamar al 911 o a la policía a presentar una denuncia. Y en este caso, la persona que dice haber sufrido el robo, se ha tardado 48 horas en ir a la Fiscalía Federal del Estado a denunciar el hurto. Si bien es cierto, dice que fue en un domicilio, no hay una penitenciaria criminalística de campo, no hay indicios materiales, ni siquiera está acreditada realmente la previa existencia de ese día”, argumentó el abogado.

La familia de Karen expresó su preocupación por el manejo del caso, temen por su seguridad y piden a la población y a los medios que terminen con el escrutinio social al que se han enfrentado.