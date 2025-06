Katy Caravantes: No seremos aplaudidores

Katy Caravantes, presidenta del Comité Estatal Directivo del Partido Acción Nacional (PAN), consideró no se puede olvidar el pasado desastroso ni borrarse de un plumazo toda la oleada de inseguridad que se vivió durante la administración pasada.

“Como ciudadanos, como mujeres, teníamos ese temor de salir de andar en la carretera. Y bueno, en el PAN tuvimos un posicionamiento a través de nuestra diputada, que habló sobre este tema del gobierno débil que se tuvo”, expuso.

Por tanto, la presidenta consideró no será un partido de aplausos, sino continuarán con su construcción del partido y con lo que les corresponde: “Seremos puntuales de levantar la voz cuando así sea necesario. No vamos a ser aplaudidoras, porque no es nuestra labor. Ser oposición efectivamente no es sencillo y menos en estos tiempos”.

Caravantes insistió en la existencia de una oposición, la cual se ha trabajado de forma intensa para posicionarse ante lo ocurrido en la anterior y actual administración pública.

Salir a las calles

En este sentido, Enoch Araujo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de 1995 a 1998, consideró lo siguiente: “Este es el mejor tiempo para trabajar con la sociedad, ya estuvo bueno de verlos solo en tiempos de elecciones. Las respuestas ahí están”.

El expresidente y ejemplo de militancia política por décadas dentro del PAN, consideró necesario trabajar con la ciudadanía para evitar que sea manipulada. Por lo que recomendó a todos los partidos a que salgan a los barrios y hagan su tarea en las calles

Falta de oposición

Sobre lo anterior, es ejemplar el resultado de las elecciones a la gubernatura de Chiapas. Eduardo Ramírez Aguilar ganó con un total de un millón 324 mil 355 votos, bajo la coalición de nueve partidos (Verde Ecologista, del Trabajo, Chiapas Unidos, Movimiento de Regeneración Nacional, Podemos Mover a Chiapas, Partido Popular de Chiapas, Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza México). Todos ellos, con diferentes ideologías conocidas.

Por su parte, Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición PAN, PRI y PRD, acumuló un total de 212 mil 270 votos; es decir, menos del 10 por ciento obtenido por Ramírez Aguilar.