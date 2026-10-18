Kennia Montesinos, nueva presidenta del Cachac 2027-2028

Bajo el lema “Diálogo que Une, Ideas que Construyen”, la planilla encabezada por la arquitecta Kennia Raquel Montesinos Cárdenas, obtuvo el triunfo en las elecciones para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac) para el bienio 2027-2028.

El día 16 de octubre, en un proceso democrático que contó con una nutrida participación de las y los agremiados de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Villaflores y Ocosingo, se desarrolló exitosamente esta jornada electoral.

Al concluir el conteo de votos, el Comité Electoral, encabezado por el arquitecto Héctor Adolfo Tovar Fernández, confirmó el triunfo de la planilla liderada por Kennia Raquel Montesinos Cárdenas, quien obtuvo 173 votos, frente a los 167 votos alcanzados por el arquitecto Julio Enrique Morfín Martínez, quien ocupó el segundo lugar.

Tras conocer los resultados, la presidenta electa del Cachac para el periodo 2027-2028 agradeció a todas y todos los integrantes del gremio que participaron en este ejercicio democrático y refrendó su compromiso de trabajar por un colegio más unido, incluyente y con presencia en todo el estado.

Montesinos Cárdenas destacó que su gestión estará orientada a impulsar una administración transparente y autosuficiente, así como a consolidar al Cachac como un referente técnico y profesional ante la sociedad y los distintos órdenes de gobierno. Asimismo, señaló que promoverá acciones enfocadas en fortalecer la integración gremial, fomentar el diálogo y generar oportunidades para el desarrollo de la arquitectura en Chiapas.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo 2025-2026, Luis Daniel Monclova Hernández, felicitó a quienes participaron en la contienda y convocó a las y los agremiados a mantener la unidad, sumar esfuerzos y continuar fortaleciendo al Colegio de Arquitectos Chiapanecos como una institución representativa y comprometida con el desarrollo del estado.