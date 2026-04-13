Kermés con causa para ayudar a una persona con cáncer

Ciudadanos altruistas de San Cristóbal de Las Casas, organizaron para este domingo 12 de abril una kermés con causa para ayudar a la señora Sandra Patricia Santiago, persona de muy bajos recursos económicos, quien padece cáncer de tiroides.

Está actividad a la que se espera se sumen muchas personas, se realizará a partir de las 10 de la mañana en los espacios de la plazuela de San Ramón de esta ciudad.

Los convocantes informaron que Sandra Patricia padece una enfermedad devastadora y requiere de medicamentos costosos. Es por ello que solicitan el apoyo de la población.

A esta actividad altruista participarán los cantantes: Edilzar Molina Santiago, Lorenzo Guillén, así como el payaso Chelonchin, entre otros.

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Habrá también venta de comida y todo tipo de antojitos que amablemente donarán personas de buen corazón, para que todo lo recaudado sea a beneficio de Sandra Patricia. También habrá rifas

Los organizadores hicieron un llamado a la población a que se sume a esta noble causa para ayudar a Sandra Patricia, quien requiere de la ayuda de la ciudadanía.