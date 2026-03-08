Kimberly: campeona en valentía y resiliencia

El feminismo y el ejercicio de la conciencia social puede vivirse desde muchas dimensiones, una de ellas es la valentía y resiliencia. Ejemplo de ello es Kimberly, una niña que sobrevivió al cáncer y hoy es campeona nacional de natación por Chiapas.

Además, es también una estudiante ejemplar que a lo largo de su vida se ha enfrentado a adversidades ante las cuales podría haber decaído, pero en lugar de eso, se dio espacio para utilizar la crisis en su favor.

Consciente y determinada enfrentó el reto de perder la pierna para salvar la vida y después construir una nueva realidad con ejercicio, rehabilitación y medicación para convertirse en la mejor versión de sí misma, un gran ejemplo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Fortaleza ante la adversidad

Así, un diagnóstico de cáncer óseo en etapa avanzada a los 10 años de edad derivó en la amputación de la pierna derecha de Kimberly; cinco años después, gracias a la motivación de cumplir sus sueños y a la atención médica hoy es campeona de natación en el estado de Chiapas y tiene la firme convicción de lograr otro sueño: ser médica.

La doctora Mariana Ortiz Azpilcueta, titular de la Clínica de Tumores Óseos del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, destacó la fortaleza mostrada por Kimberly durante su tratamiento y el apoyo de su familia para mantenerla motivada luego de su diagnóstico de osteosarcoma telangiectásico.

Una joven con grandes sueños

Hoy, a sus 15 años, Kimberly tiene el objetivo de participar en las competencias nacionales de natación, acudir a un Mundial que se llevará a cabo en Guadalajara y continuar sus estudios.

“Me gustaría en la prepa seguir adelante, poder lograr lo que quiero, que en este momento es ser doctora. Me encantaría en el futuro poder ayudar a más niños, así como mi doctora me ayudó a mí, yo poder ayudar a otras personas o niños que necesiten el apoyo de un doctor o que simplemente pueda yo decir: ‘pues tienes cáncer, tienes que tener quimioterapias, pero pues vas a vivir’”.

Llegar a este momento implicó superar diversos eventos de infecciones y estancias en terapia intensiva durante su tratamiento en el hospital; fue necesaria la asistencia médica de Oncología, Ortopedia, Cardiología, Nefrología, Enfermería, Psicología, entre otros.

En cualquier caso el servicio que recibió del IMSS en Chiapas y Ciudad de México, además del acompañamiento de sus padres fue vital para que Kimberly resolviera su situación, convirtiéndola en un reto que hoy está siendo superado.