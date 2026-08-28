La adaptación es la clave del éxito: Alberto Lati

El reconocido periodista y políglota mexicano, Alberto Lati Mercado, compartió una reflexión sobre la importancia de la adaptación y la perseverancia en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Durante su participación en la Convención Internacional Universitaria (CIU) Unach 2026, el comunicador instó a los jóvenes a dejar de victimizarse y asumir el reto de prepararse para un futuro incierto.

“La persona con la que vamos a contender no tiene que estar a un kilómetro o a una cuadra. No tiene que estar a nuestra altura”, señaló Lati Mercado, quien enfatizó que para competir a nivel global hay que trabajar más que los demás, aunque las condiciones no siempre sean favorables.

El también escritor trazó un recorrido histórico para explicar cómo el tiempo se ha acelerado, desde la imprenta de Gutenberg hasta la inteligencia artificial.

“Hoy es el vivo adaptado. No van a experimentar solo el cambio, van a vivir cambiando”, dijo, al tiempo que subrayó que quienes logren mantenerse en permanente adaptación serán los que ganen los siguientes pasos de la vida.

Superación

Lati ilustró su mensaje con ejemplos de deportistas que convirtieron sus limitaciones en fortalezas. Destacó el caso de Didi, futbolista brasileño que, tras una lesión que casi le cuesta la amputación de su pierna, inventó la “folha seca”, técnica que después utilizaron figuras como Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos y David Beckham.

“Él entendió que como futbolista no podía dejar de pegar a la pelota, pero le tendría que pegar diferente, adaptación”, explicó el periodista.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Arnulfo Castorena, nadador paralímpico que nació con un defecto congénito, perdió a su madre al nacer y fue abandonado por su padre. Pese a todo, limpiaba vidrios y vendía chicles para comprar su patín de segunda mano, hasta que descubrió la natación y se convirtió en gloria paralímpica.

“¿Qué quieren ser? ¿Un ‘por culpa de’ o un ‘a pesar de’?”, cuestionó Lati. “Son tres palabras: No sean víctimas. Sé que no es fácil. Pueden consolarse pensando que para nadie que haya llegado a algo importante ha sido fácil”.

Competencia global

Lati compartió su experiencia en eventos internacionales, cuando trabajaba como periodista y se encontró con colegas que hablaban varios idiomas.

“Ese día pensé: si yo quiero competir contra los mejores, tengo que hacer algo que los mejores no hagan”, recordó, explicando que esa fue la motivación para aprender múltiples lenguas. Enfatizó que aprender otro idioma es “poseer una segunda alma”.

Lati cerró su intervención invitando a los jóvenes a atreverse a pensar lo que nadie ha pensado, porque “todas las grandes ideas vinieron de otras personas que no tuvieron las mejores condiciones y que se la llevaron”.