La agroecología es una herramienta política

La agroecología puede ser una herramienta política que no solo se limite a su nivel técnico, así lo expresaron distintos investigadores en el conversatorio “Repensar juntos la territorialización de la agroecología”, en donde también señalaron que muchas comunidades empezaron con estas prácticas después de un momento de crisis.

Durante el evento, los participantes señalaron que para que la agroecología pueda ser aplicada en territorios y que impacte incluso en el ámbito alimentario, no basta con políticas públicas.

Indicaron que después de estudiar a miles de comunidades que se han adherido a este tipo de agricultura, observaron que todos esos casos habían nacido de una crisis, aunado a que un elemento clave era la organización comunitaria.

Política pública

“Siempre hablamos de que vamos a hacer una investigación para impactar en la política pública”, mencionaron, al mismo tiempo que cuestionaron la idea de que una política pública pueda solucionar las situaciones de un territorio.

“Aunque las políticas públicas ayuden, muchas veces la masificación se da a pesar de las malas políticas, como en Ecuador”, indicaron los participantes, quienes subrayaron la importancia de empezar con estos procesos desde las bases sociales y no desde el escritorio.