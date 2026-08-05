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ChiapasTuxtla

La atención a los tuxtlecos no tiene horario: Torres

Agosto 05 del 2026
Este ejercicio democrático y participativo permite dar atención personalizada del presidente Ángel Torres. CP
Este ejercicio democrático y participativo permite dar atención personalizada del presidente Ángel Torres. CP

Al expresar que la atención del programa Lunes del Pueblo no tiene horario, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó que esta edición concluyó la madrugada del martes y se volvió a demostrar, añadió, que un gobierno cercano se construye atendiendo, escuchando y resolviéndole a las y los tuxtlecos.

Este ejercicio democrático y participativo permite dar atención personalizada del presidente Ángel Torres, junto a los titulares de las dependencias, a temas de alumbrado público, obra pública, protección civil, medio ambiente, servicios municipales, entre otras atenciones.

A través de la atención inmediata y seguimiento a cada solicitud, el gobierno de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, reafirma su compromiso de escuchar, atender y resolver las necesidades de la ciudadanía, porque cuando se construyen soluciones, dijo, se transforma la vida de las familias.

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