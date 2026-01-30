La Biblia como arma de guerra: Fray Mendoza

“Los retos de la predicación: entre Gaza y Chiapas” fue el nombre de la ponencia que impartió Fray Carlos Mendoza, profesor jubilado, así lo informó Fray Alfonso.

La ponencia inició con 40 espectadores, entre los que se encuentra el obispo Raúl Vera, quien está de visita. También están la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), algunos académicos y señoras mayores. Rostros jóvenes, pocos. Sin embargo, poco a poco se llega a unas 100 personas como público, principalmente por el séquito que acompaña a Fray Pablo Ibarren.

Fray Carlos Mendoza puede causar cierto desconcierto, sobre todo cuando usa lenguaje inclusivo (“nosotres”), cuando defiende a ciertos colectivos como el LGBTIQ+, o cuando emplea términos como “heteronormatividad”. Sin embargo, el tema que reúne al público es Gaza y el reto de creer en Dios en “tiempos tan oscuros”.

Foro

El evento se realiza en el marco de los 500 años de los dominicos en México, y se recuerda que los primeros cuatro obispos de la diócesis de San Cristóbal, incluido Fray Bartolomé de Las Casas, pertenecían a esta orden.

En ese sentido, Fray Carlos Mendoza recupera lo que “el protector de los indios” comprendió: “que los pueblos tienen culturas diversas y que no hay derecho alguno para oprimirlos en nombre de Dios”, señala el ponente. “Y eso que parece obvio para muchos, hoy está de vuelta en Gaza como un arma contra el pueblo palestino”.

Fray Carlos repite lo que considera la idea central de la ponencia: que la Biblia se está usando como un arma de guerra. Esto, por parte del cristianismo sionista que, señala, fue creado en la Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XX para justificar la creación del Estado de Israel “por una supuesta ley divina”.

Ante ello, el ponente recalca que “cuando una religión pretende tener el monopolio de lo que es Dios y la verdad divina, eso es violento”. Recuerda también la resistencia creativa del pueblo palestino, ejemplificada en lo que hicieron las mujeres cuando el ejército israelí les permitió regresar.

Ellas, cuenta, entraron a sus casas en ruinas y comenzaron a barrer y ordenar lo suficiente para hacer un fogón. “Eso es sumud, rebelarse ante lo que parece una muerte total”, agregó el fray.