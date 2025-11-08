La buena alimentación inicia en casa

“El núcleo familiar juega un papel importante como base para la formación de buenos hábitos alimenticios en los niños, las medidas radicales de prohibir tajantemente el consumo de comidas ‘chatarra’ en las escuelas no son la mejor solución, se debe optar por una transición guiada y paulatina”, explicó la nutrióloga clínica y deportiva, Lesly Sánchez López.

La especialista explicó que los hábitos comienzan en edades tempranas, desde los cero a los cinco años, subrayando que los menores repiten los patrones que observan en casa.

“Si un niño o niña se expone a un esquema de mala alimentación y no hay un cambio en la familia, pues prácticamente ellos aprenderán por espejo”, afirmó Sánchez López.

Comida “chatarra”

Al ser cuestionada sobre la prohibición absoluta de alimentos ultra procesados en las escuelas, la nutrióloga se mostró a favor de un enfoque más gradual, basado en el concepto de neuroplasticidad y cambio.

“Lo recomendable es que no se quite abruptamente, porque si tú quitas de golpe un alimento, lo que vas a causar es esa parte de la dependencia”, argumentó.

Dijo que lo ideal es disminuir progresivamente el consumo, como el tamaño de las porciones de manera paulatina, lo que facilita un cambio de hábitos sostenible y sin generar ansiedad.

“Lo que se podría hacer es empezar con el tamaño de la porción. Si me compro un refresco de tres litros, comprarme tal vez uno de 2 litros”, explicó. “Y así progresivamente para que el cambio sea favorable y no dependa del alimento”.

Finalmente, Sánchez López recalcó el rol del nutriólogo como un profesional clave no solo para el control de peso, sino para la orientación nutricional de toda la familia.