La carretera Panamericana detonó a San Cristóbal

Mientras que a finales de 1800 San Cristóbal de Las Casas no tenía una población superior a 20 mil habitantes, en la actualidad se estima que la ciudad cuenta con poco más de 250 mil, un crecimiento poblacional que el investigador Miguel Ángel Vásquez señala, se dio después de la construcción de la carretera Panamericana, ruta que conectó a los Altos de Chiapas con la red nacional.

Antes de 1528

En un recuento histórico, Ángel Vásquez señaló que antes de la fundación de San Cristóbal en 1528 no se tiene registro de que la zona haya sido habitada por población prehispánica, sin embargo, sí han encontrado sitios prehispánicos enfocados a rituales y ceremonias, sobre todo en las zonas de humedales.

Mencionó que en épocas de seca, la población de Chamula aprovechaba las orillas del valle y sus humedales para sembrar productos.

Fundación

Fue hasta el 31 de marzo 1528 que Diego de Mazariegos ordenó la redacción del acta de la fundación de San Cristóbal. A partir de ahí, señaló el investigador, habría que imaginar cuánto tiempo tomó la construcción de la ciudad, pues no existe información al respecto.

Es posible, dijo, que el siglo XVI fuera el tiempo para realizar el trazo de la ciudad, con una plaza central, un ayuntamiento y la casa del conquistador, así como de algunos barrios indígenas.

Miguel Ángel Vásquez considera que la ciudad fue multicultural desde sus inicios, no solo porque entre los europeos conquistadores había españoles, sino también mexicas, tlaxcaltecas, incas, mixtecos y zapotecos.

Planes de desarrollo

Después del crecimiento poblacional que significó la carretera Panamericana en 1950, fueron necesarios los planes de desarrollo, el primero de los cuales se dio en 1985, el segundo en 1997 y el tercero en 2006.

Este último, señaló el investigador, es el que sigue vigente hasta la fecha, “aunque con múltiples modificaciones”.

En el caso del cuarto plan, propuesto en 2015, fue rechazado porque proponía la construcción de infraestructura urbana en todos los lotes baldíos.

Sobre el tema, Ángel Vásquez hizo notar que la escasa participación e interés ciudadano por el Desarrollo Urbano, proviene de la desconfianza a las autoridades, pues varias administraciones son omisas sobre los planes propuestos.

Rumbo a los 500 años

El evento se realizó como parte de las acciones del Consejo Municipal de la Crónica rumbo a los 500 años de San Cristóbal, una ciudad que, dijeron, recibe aproximadamente un millón de visitantes cada año.

En ese sentido, Miguel Ángel Vásquez consideró que es necesario reflexionar sobre los ecosistemas y especies en peligro de extinción de la zona, y recordó que, pese a que San Cristóbal pudiera ser considerada Patrimonio de la Humanidad, una probable razón para que esto no pasara fue la destrucción de los humedales y sus montañas con los bancos de arena.