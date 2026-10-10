La Caverna ya es área de conservación voluntaria

Chiapas suma 16 mil 656.93 hectáreas (has) destinadas voluntariamente a la conservación, luego de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entregara el certificado del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) “La Caverna”, en el Ejido Las Nubes, municipio de Maravilla Tenejapa.

Superficie

El total de área es de mil 398 has que serán dadas por 99 años; espacio que contribuirá a la conectividad del paisaje y a la protección del río Santo Domingo, según informó la dependencia federal.

Con esta certificación, la entidad alcanza 21 ADVC coordinadas. La entrega refuerza el compromiso de las comunidades locales con la preservación de la Selva Lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

Una ADVC es una categoría de Área Natural Protegida (ANP) de competencia federal, establecida mediante un certificado que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Conanp.

A diferencia de las ANP decretadas por el Estado, las ADVC surgen por iniciativa de propietarios privados, pueblos indígenas u organizaciones sociales que deciden, de manera voluntaria, destinar sus predios a la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Trabajo conjunto

La Conanp agradeció a las mujeres y hombres del ejido Las Nubes. A través del turismo de naturaleza y de sistemas agroforestales sostenibles como cacao, café y miel, la comunidad demuestra que el desarrollo comunitario y la conservación pueden ir de la mano.

En el acto participaron el H. Ayuntamiento de Maravilla Tenejapa 2024-2027 y el Centro Ecoturístico Causas Verdes.

En Chiapas, un millón 206 mil 387.74 has están protegidas. El 16.4 por ciento del territorio chiapaneco se resguarda bajo la figura de ANP federal. Existen 20 áreas por decreto, con un millón 189 mil 730.81 has, y 21 ADVC coordinadas, con 16 mil 656.93 has.