La certeza jurídica, como motor de desarrollo

Se realizó la Toma de Protesta de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, del periodo 2026-2028, teniendo como testigos a secretarios estatales y magistrados.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por el notario Ovidio Cortázar Ramos, como presidente; Alma Rosa Cariño Pozo, secretaria; Gabriel Bravo del Carpio, tesorero; así como el notario Humberto Flores Flores y la notaria Estela Díaz Villalobos, como Vocales.

En este acto Ovidio Cortázar comentó que el notariado chiapaneco trabajará desde una ruta de unidad y trasparencia, en un diálogo de altura con los poderes del estado, pugnando porque la certeza jurídica sea un motor de desarrollo en Chiapas.

Asimismo, destacó la importancia del gremio notarial en la consolidación del Estado de derecho y en el fortalecimiento de los notariados, colegios y regiones.

Consejero

En este contexto Guillermo Nieto, consejero jurídico del estado, afirmó que dará continuidad al proyecto de una nueva Ley del Notariado en Chiapas, apuntó que existen muchas particularidades que Chiapas no comparte con otras entidades de la República.

Anticorrupción

Al respecto Ana Laura Romero, secretaria Anticorrupción, dijo que muchas de las irregularidades en la entidad se pueden evitar teniendo un notariado fuerte y trasparente para evitar que existan irregularidades, por ello comentó que es un gran momento celebrar este acuerdo entre los notarios.

En el acto participaron, además del nuevo presidente y su Mesa Directiva, autoridades como Guillermo Nieto, consejero jurídico del estado; Edna Morales, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; Mirna Camacho, magistrada del Tribunal Superior de Justicia; Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo, Ana Laura Romero, secretaria Anticorrupción, así como la notaria Rosario Chacón Sánchez, presidenta saliente del Consejo Estatal de Notarios.