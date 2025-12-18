La charrería ya es Patrimonio Cultural Inmaterial

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó este miércoles la iniciativa para declarar a la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Chiapas.

Creadores de la idea

La diputada Flor de María Guirao Aguilar, de Redes Sociales Progresistas (RSP), reconoció a los promotores de esta idea durante un evento que congregó a representantes de la comunidad charra de toda la entidad.

Ante la presencia de charros, escaramuzas, invitados de honor y sus compañeros legisladores, la diputada Guirao Aguilar dirigió un saludo especial al presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado, Carlos Bermúdez; también saludó a la delegada estatal de escaramuzas, Fabiola Culebro Serrano; a la reina de la Asociación de Charros Regionales, Valeria Flores y al auditor del Estado, José Antonio Aguilar Mesa, a quien reconoció como precursor fundamental de esta iniciativa.

“Hoy, sin duda, es un día muy importante para el momento de la cultura, el deporte y las tradiciones emblemáticas, no solo de nuestro querido Chiapas, sino de toda la nación”, declaró la legisladora.

Subrayó que la charrería es un símbolo de identidad, historia y amor por las raíces, un legado de más de cuatro siglos que trasciende lo deportivo.

“Porque no solo es un deporte, una tradición, es un legado de generaciones. Es la destreza del charro y la elegancia de la escaramuza. Es familia, es respeto y valores transmitidos de corazón a corazón”, expresó con convicción, compartiendo su experiencia personal de más de diez años practicando la charrería junto a su hija.

Reconocimiento público

La diputada hizo un reconocimiento público a las agrupaciones charras de todas las regiones del estado: Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, Los Llanos, Altos, Frailesca, Los Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra, Selva Maya, Tulijá y Meseta Comiteca.

Destacó también el vínculo esencial de la charrería con la creatividad artesanal, que se plasma en la elaboración de trajes, sombreros, monturas y demás implementos “que representan orgullo y dan sentido de pertenencia a la gran patria mexicana”.

Más allá de la declaratoria, la diputada Guirao Aguilar planteó una visión de futuro para esta tradición. “Quiero pedirles que juntos hagamos que la iniciativa sea también ejemplo de equidad entre hombres y mujeres, así como protección y respeto a la fauna”.

Expresó que este nombramiento debe ser un compromiso colectivo para “protegerla, difundirla y heredarla a nuestras generaciones”, en línea con el proyecto de un “Chiapas sustentable de la Nueva ERA” y un “Chiapas humanista que transforma”.