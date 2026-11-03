La Ciénega, humedal que lucha por sobrevivir

Los asistentes al programa Unicach Mayor Comitán, que son personas que rondan los sesenta años de edad, compartieron recuerdos de su infancia en La Ciénega. Hablaron de sus anécdotas, que abarcaron el periodo de 1950 a 1990 y describieron al lugar que entonces parecía un espejo de agua.

Recordaron que era posible nadar ahí e incluso ver con claridad bajo el agua. También lamentaron que, en la actualidad, el humedal luzca como una especie de pantano seco.

Plática

Quien inició la charla y despertó esos recuerdos fue el biólogo Aureliano Argüello Figueroa, egresado de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), quien ofreció la ponencia “La Ciénega: Un lugar para recordar el pasado, cuidar el presente y perpetuar el futuro”. El experto en conservación, labora en el Orquidario y Jardín Botánico “Comitán”, lo que le permite registrar el avistamiento de diversas especies animales en el humedal.

La Ciénega de Comitán es un espacio de gran importancia biológica, ecológica, histórica, cultural y socioeconómica para la región, cuya memoria forma parte de la identidad de sus habitantes, expuso Argüello Figueroa.

Asimismo propuso un recorrido por las transformaciones de este humedal, desde sus representaciones en fotografías y documentos históricos hasta su situación actual, con el propósito de destacar la necesidad de preservar este patrimonio natural.

Fauna

La riqueza natural del sitio se refleja en la diversidad de especies registradas: 152 de plantas, 153 de aves, 125 de invertebrados, 13 de mamíferos, 12 de reptiles, seis de anfibios y cinco de peces, además de ocho especies de hongos. Sin embargo, Argüello Figueroa advirtió que este ecosistema enfrenta diversas amenazas, como la contaminación por basura y aguas negras, el uso de agroquímicos, el cambio de uso del suelo, los incendios, la tala, la cacería ilegal, la presencia de especies exóticas invasoras y fauna doméstica, así como la extracción desmedida de agua.

Ante este panorama, el especialista subrayó que, pese a las presiones que enfrenta, La Ciénega continúa resistiendo y albergando vida, por lo que su conservación requiere la responsabilidad y participación de la sociedad. En ese sentido, retomó una reflexión del científico Juan Luis Cifuentes Lemus: “Porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida”, una invitación a conocer, valorar y proteger este espacio natural para las generaciones futuras.

El programa Unicach Mayor convoca en la Casa Museo Dr. Belisario Domínguez a personas interesadas en compartir conocimientos y experiencias en un ambiente de convivencia entre integrantes de una misma generación. Las sesiones se realizan los lunes, a las 17:00 horas. La programación se difunde a través de la cuenta de Facebook Unicach Mayor Comitán y otros canales institucionales.