La CNTE marchará otra vez en la capital

El magisterio adherido a la Sección VII del Sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE-SNTE), marchará este viernes 26 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez. Partirán a las 10:00 de la mañana del parque Chiapasiónate rumbo al zócalo, por el bulevar Ángel Albino Corzo y la avenida Central.

Isael González Vázquez, secretario general de la Sección VII, comentó que el motivo de la marcha es recordar y conmemorar los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como reiterar la solicitud de una mesa de diálogo con el Gobierno Estatal y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las demandas continúan, la abrogación de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto y López Obrador y de la Ley del Issste de 2007. Además, piden la atención a solicitudes locales que siguen pendientes, recordando que la bilateralidad y la reactivación de la Caja de Ahorro ya se atendieron.

Marcha y un mitin

Enfatizó que por parte de la Sección VII de la CNTE la única actividad programada para este viernes es la marcha y un mitin en el zócalo de la capital chiapaneca, no realizarán bloqueos o protestas en otros puntos. Si alguna organización o normalistas lo hace será de forma independiente.

De manera simultánea marchará también el magisterio agrupado a la CNTE en otros estados, como Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México, entre otros.