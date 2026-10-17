La CNTE vuelve a las calles

Durante varias horas, docentes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las salidas de Tuxtla Gutiérrez, en la Pochota y carretera a la Angostura, para continuar su exigencia al Gobierno Federal de reinstalar una mesa de diálogo para seguir abordando sus demandas centrales.

Esta movilización generó un severo caos vehicular en ambos puntos. Comenzó alrededor de las nueve de la mañana. Decenas de automóviles y tráileres quedaron varados ante el bloqueo total. Los ciudadanos tuvieron que transbordar el transporte público, caminando por lo menos dos kilómetros.

Peticiones

De acuerdo con el secretario general de la Sección 7, Isael González Vázquez, reiteran que buscan la abrogación total de la reforma educativa y de la ley del Issste de 2007, de las que se desprenden temas como el pago de pensiones en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización (Uma); 60 días de aguinaldo; además solicitan el pago inmediato de ocho bonos pendientes.

Piden el regreso de la jubilación por antigüedad, con 28 años para las maestras y 30 años para los maestros, como se establecía antes y cambió en el gobierno de Felipe Calderón.

Otro tema que buscan que se empiece a gestionar es la creación de plazas para atender a todas las escuelas. No para que las asigne el sindicato, sino para que los que hoy son interinos y ganan tres mil 200 pesos quincenales, sin seguridad social ni prestaciones, puedan obtener una plaza de base según los estatutos.

Problemática

Respecto a la bilateralidad, mencionó que a pesar de tener una minuta firmada con gobierno del estado, la Secretaria de Educación Pública (SEP) se resiste a reconocerlo, por lo que los cambios y ascensos de las últimas dos cadenas de cambios con la participación del sindicato, no han sido reflejadas en los pagos de los docentes.