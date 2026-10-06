La cocina zoque, entre pedagogía y transformación

El fogón tradicional zoque en Copoya, a parte de las técnicas ancestrales de la cocina, funciona como un espacio de formación afectiva y transformación social para las mujeres, destacó la doctora Suri Saday Guzmán López, cocinera tradicional y presidenta del proyecto Cocina Tradicional Zoque Copoya.

Suri expuso esta realidad durante un diálogo organizado por la Asociación Mundial de Artes y Saberes Tradicionales (Asomast) y agregó que la transmisión de la gastronomía zoque ocurre al margen de la educación formal y las mediciones exactas.

La enseñanza se fundamenta en la observación diaria desde la infancia, la memoria sensorial y la convivencia familiar.

Entre leñas y recetas

“Desde muy chiquita crecí en los fogones con mi abuelita. Precisamente ella fue la que me dio la oportunidad de estar a la orilla del fogón, de darme una bolita de masa para que entre jugando, jugando, me fuera enseñando”, afirmó Suri Saday Guzmán López.

En palabras de Guzmán López, la cocina trasciende la elaboración de platillos para convertirse en un pilar emocional e identitario: “para mí la cocina es familia, para mí la cocina es un centro terapéutico”, subrayó.

Este aprendizaje no formal derivó en un proceso de organización comunitaria frente al machismo y la violencia en la localidad.

A través de la creación de un colectivo de mujeres, la iniciativa funcionó como un semillero que permitió a las participantes abrir sus propios fogones en sus viviendas, financiar los estudios de sus hijos y asegurar ingresos económicos propios.

Respecto al impacto del proyecto en la autonomía de las integrantes, la especialista destacó en la transmisión con Asomast el valor de la independencia económica: “Es una de las formas de que uno se vuelve independiente, generas tu propio ingreso para tu bienestar y creo que es una manera de estar un poquito más libre”.

La labor en Copoya abarca la preservación de platillos ceremoniales como el ninguijuti y la protección de utensilios como el barro, el metate y la leña, lo cual fortalece la economía circular de la región.