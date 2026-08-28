La comunicación es la base de la democracia

“Sin comunicación no hay democracia”, subrayó el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, en la conferencia magistral en la CIU Unach 2026, “Comunicación pública, gobernanza democrática y estado de derecho”, donde advirtió sobre los riesgos de normalizar injusticias en la era de las redes sociales.

“La indignación moral, es decir, el hecho de negarse a aceptar una injusticia, de aceptar la destrucción de un pueblo como un hecho natural, ese es el motor del cambio”, sostuvo Ramírez, quien enfatizó la necesidad de no perder la capacidad de indignación frente a realidades que dañan a la sociedad.

Periodismo vs redes

En la Sala de Rectores de la Librería José Emilio Pacheco de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), llamó a recuperar el periodismo crítico y comprometido con la gente, en lugar de un “periodismo borreguil del poder” que reproduce lo que dicen los gobiernos o los dueños de los medios.

“No me refiero solo al gobierno, me refiero al poder económico, a los dueños de los medios de comunicación que tienen mucho dinero y mucho poder y hoy controlan incluso las redes sociales”, subrayó.

El funcionario advirtió que las redes sociales han sido contaminadas por discursos de polarización y odio, financiados por la derecha, y llamó a recuperar el diálogo presencial.

“Tenemos que dialogar, tenemos que vernos las caras, vernos a los ojos, porque si no no hay comunicación”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a la profesionalización y responsabilidad ética por parte de los creadores de contenido.

Contexto

La conferencia de Ramírez se centró en la dialéctica, en hacer un recorrido histórico para contextualizar el papel de la comunicación en los procesos de transformación de México y de cómo el periodismo ha sido y es una herramienta de liberación de los pueblos.

Destacó a figuras como los Flores Magón, Librado Rivera y Francisco I. Madero, “verdaderos periodistas” que usaron la comunicación como herramienta de transformación.

“Todo foco de lucha, todo foco de transformación, iba acompañado de una publicación, de una necesidad de comunicar”, afirmó.

La épica de un pueblo

El coordinador de asesores subrayó que el proceso de transformación iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador y continuado con Claudia Sheinbaum, debe verse como “la épica de un pueblo”, no como obra de individuos.

Advirtió que México va “en sentido contrario al mundo” ante la derechización de Europa y America Latina, y llamó a los ciudadanos a organizarse.

“Tenemos una libertad que no tienen en otros países, un pueblo que todavía tiene poder para transformar su realidad”, concluyó.