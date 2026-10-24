La comunicación, una herramienta de cambio

En el marco de las actividades de la XIII Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, las comunicadoras españolas Rosa de Bustos Fernández y Julia Sánchez Arévalo, representantes de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), señalaron que en Chiapas y en todo México es indispensable que la comunicación trascienda de la transmisión de datos para convertirse en un instrumento efectivo de transformación social.

El encuentro, desarrollado con el acompañamiento de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP) de la Unach y con la participación del profesor chiapaneco Raúl Ríos, propició un espacio de análisis profundo en torno a uno de los retos contemporáneos más complejos: la divulgación rigurosa de la ciencia y la literatura especializada hacia la ciudadanía.

Retos

Durante sus intervenciones, las expertas ibéricas explicaron que uno de los mayores desafíos actuales consiste en acercar información de utilidad a la sociedad, destacando que el conocimiento generado en las aulas y los laboratorios universitarios representa el insumo más valioso para el desarrollo comunitario, aunque en muchos casos permanezca confinado en círculos académicos cerrados.

En este sentido, recalcaron que esta situación constituye un área de oportunidad decisiva que la divulgación científica y editorial debe capitalizar, transformando los hallazgos técnicos en herramientas prácticas que se entreguen de manera clara y accesible a la población para la mejora de su calidad de vida.

Asimismo, las ponentes coincidieron con el especialista chiapaneco Raúl Ríos en que las investigaciones científicas alcanzan su verdadero sentido social y cumplen su papel vital únicamente cuando son apropiadas, conocidas y utilizadas de forma activa por las y los ciudadanos en su entorno cotidiano.

Finalmente, las representantes de la UNE reconocieron la visión y el liderazgo de la titular de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Unach, la doctora María Eugenia Culebro Mandujano, a quien atribuyeron un firme impulso a la divulgación científica bajo la premisa de vincular el quehacer universitario con las necesidades reales de la sociedad.

Con la realización de foros internacionales que promueven la vinculación de la ciencia con la sociedad, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas refrenda su vocación de servicio, su compromiso con la excelencia académica y su liderazgo en la democratización del conocimiento.