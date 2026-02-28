La coordinación fortalece los trabajos del FAIS

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, participó en la Jornada de Capacitación Municipal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, realizada en el Auditorio de los Constituyentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

El encuentro fue encabezado por la delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador Narváez y el director general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos.

Durante la jornada se destacó que el FAIS es un instrumento fundamental para combatir la pobreza y reducir la desigualdad, a través de la inversión en infraestructura social básica dirigida a población en pobreza extrema y en zonas de atención prioritaria.

Francisco Chacón subrayó que estos recursos deben ejercerse con responsabilidad, transparencia y sentido social, priorizando a los municipios históricamente rezagados, como parte del compromiso del gobernador Eduardo Ramírez de trabajar del lado de la gente.

Asimismo, convocó a las y los representantes municipales a fortalecer la planeación y el trabajo coordinado, para que cada obra se traduzca en bienestar real y mejores condiciones de vida para las familias chiapanecas.

“En la Nueva ERA, los tres órdenes de gobierno trabajamos de manera coordinada para que estos recursos se traduzcan en obras prioritarias y mejor calidad de vida para las familias chiapanecas”, resaltó el secretario del Humanismo.

Las obras contemplan acciones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, electrificación, infraestructura básica en los sectores educativo y de salud.