La cosmología sigue viva en la alimentación

Los aspectos cosmológicos de la alimentación entre humanos y deidades siguen presentes en las comunidades mayas, así lo expuso el biólogo Fernando Guerrero Martínez durante la ponencia “Alimentar(se) en tierras mayas”, desarrollada en el Cimsur UNAM.

Guerrero Martínez agregó que el cambio se da en el uso de otros productos, como lo son gallinas y gallos, en sustitución de los sacrificios humanos que se realizaron durante la época prehispánica en toda Mesoamérica.

El biólogo indicó que esta práctica, que en su momento fue común, ha sido problemática de tender. Sin embargo, recomendó la lectura hecha por Stan Declercq en su libro “Comer al otro. Canibalismo, guerra y ritualidad entre los antiguos nahuas”.

“Creo que los dioses siempre van a necesitar ser alimentados, al igual que la tierra y todos los demás entes, y no creo que vaya a cambiar mucho”, señaló Martínez.

Piden respeto

Sobre la incorporación de otros productos como la Coca-Cola en los rituales de la zona Altos, lo cual ha sido criticado por algunos sectores, Fernando Guerrero reiteró la importancia de respetar las cosmologías y creencias de los pueblos. “Ellos deciden qué incorporan y qué no incorporan”, dijo.

Sin embargo, tampoco ignoró la problemática de diabetes que han provocado este tipo de bebidas azucaradas en la región. “Yo no estoy de acuerdo con que el agua de los Altos de Chiapas se vaya a la Coca-Cola o a la Pepsi, pero tampoco me atrevería a juzgar el uso ritual de estas cosas en los pueblos”.