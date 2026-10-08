La culebra de hierro transformó a Chiapas

El ferrocarril Panamericano desató una profunda revolución social y cultural en Chiapas tras su llegada en el Siglo XX. El doctor de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Sarelly Martínez Mendoza, describe que aparte de las mercancías y cosechas de café, por sus rieles circularon corrientes ideológicas que transformaron la vida pública del estado.

En el XV Foro Internacional de Especialistas en Ciencias Humanísticas y Sociales, organizado por la Red Internacional de Investigadores de Lenguas, Literatura y Educación, el especialista explica que las locomotoras abrieron el paso a publicaciones clandestinas, clubes agrarios y nuevas formas de organización laboral.

A través de esta culebra de hierro “llegaron noticias, viajeros, albañiles, macheteros y guardavías; algunos trabajadores trajeron consigo ideas anarquistas, socialistas y sindicalistas”, incluso a la estación de tren se le comenzó a significar con el movimiento, la libertad y esperanza.

El telégrafo

Junto al tren, el telégrafo en 1907 ejerció un peso decisivo en la configuración de la prensa moderna regional. El costo de los envíos y la inestabilidad de la señal obligaron a los periódicos a modificar su redacción.

“Había que comunicar primero el hecho esencial... De esta necesidad surgió una estructura que hoy todavía se enseña en las escuelas de periodismo: la pirámide invertida”, sostuvo.

El dispositivo tecnológico aceleró el flujo de las noticias y promovió la separación entre la opinión y la información objetiva, ideal profesional que moldeó el periodismo chiapaneco.

El impacto combinado de estas tecnologías redujo el aislamiento histórico de la entidad. El recorrido hacia la Ciudad de México, que antes requería 15 días disminuyó a solo 48 horas, gracias a los vagones.

Impacto

Esta aceleración incrementó la presencia de diarios nacionales, libros y revistas entre la población local.

Este proceso reorientó la mirada política y cultural de la región. Durante el siglo XIX, Guatemala funcionó como el centro de influencia académica e intelectual determinante para Chiapas.

Sin embargo, la expansión del telégrafo, el teléfono y los rieles articuló al estado con la capital del país, la cual emergió como el nuevo referente educativo y social.