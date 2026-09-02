La desigualdad y violencia no son una costumbre

Como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, fortaleció las acciones de prevención, proximidad social y coordinación interinstitucional mediante actividades encaminadas a garantizar paz, seguridad y tranquilidad para las familias.

Durante la Mesa de Paz Regional de la Secretaría Técnica Regional I Bochil, realizada en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, se dio seguimiento a la incidencia delictiva del Distrito Norte y se fortaleció la coordinación entre autoridades para mantener condiciones de seguridad en las carreteras y comunidades de la región. En este marco, el secretario de Seguridad del Pueblo, destacó los resultados alcanzados en materia de seguridad y reconoció el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno.

Plan estratégico

Posteriormente, se presentó y fortaleció el Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”, estrategia que coloca la prevención y la proximidad social como ejes fundamentales para atender las necesidades de las comunidades. Aparicio Avendaño destacó que prevenir también significa escuchar, acompañar y generar condiciones para que las familias puedan vivir en paz.

Finalmente, el titular de la SSP acudió al municipio de Rincón Chamula San Pedro, donde refrendó el compromiso de mantener presencia permanente de las fuerzas de seguridad y trabajar directamente en territorio para prevenir y proteger a la población. De manera especial, hizo un llamado a las mujeres a denunciar cualquier acto de acoso o violencia, reiterando que no están solas y que las instituciones de seguridad están para protegerlas.

“La desigualdad y la violencia no son una costumbre, no las normalicemos ni permitamos que se justifiquen en nombre de nuestras tradiciones”, afirmó.

La SSP refrenda su compromiso de trabajar de territorio en territorio, con proximidad social, prevención y coordinación institucional, bajo la visión de esta Nueva ERA.