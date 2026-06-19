La Diana explotó de alegría por México

La noche se pintó de verde, blanco y rojo en la capital chiapaneca. Apenas sonó el silbatazo final que confirmó la victoria de México sobre Corea del Sur y el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026, miles de aficionados salieron de sus hogares para concentrarse en uno de los puntos más emblemáticos de celebración deportiva en la ciudad: la Diana Cazadora.

Desde distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez comenzaron a llegar familias completas, grupos de amigos, motociclistas y caravanas de automóviles que hicieron sonar sus cláxones mientras ondeaban banderas mexicanas. La glorieta se convirtió en una auténtica fiesta popular donde el futbol fue el gran protagonista.

El ambiente fue tomando fuerza conforme avanzaban los minutos. Entre la multitud destacaron aficionados que acudieron caracterizados con máscaras de lucha libre, sombreros gigantes, pelucas tricolores y rostros pintados con los colores nacionales. Algunos llegaron vestidos como icónicos personajes de la cultura mexicana, mientras que varios luchadores aprovecharon la ocasión para convivir con la afición y sumarse a la celebración.

Los cánticos no se hicieron esperar. El tradicional “¡México, México!” retumbó una y otra vez en los alrededores de la glorieta, acompañado por tambores, trompetas y cornetas improvisadas. Cada grupo aportó su propio entusiasmo para convertir la noche en una auténtica verbena deportiva.

La música también tuvo un papel importante. Decenas de personas formaron círculos para bailar al ritmo de canciones populares mexicanas, mientras otros aficionados saltaban abrazados celebrando el resultado conseguido por el combinado nacional. El ambiente fue completamente familiar, con niños ondeando pequeñas banderas y adultos compartiendo fotografías y videos para inmortalizar el momento.

Las calles cercanas lucieron abarrotadas por vehículos decorados con los colores patrios. Algunos automovilistas avanzaban lentamente para unirse al festejo, mientras los pasajeros sacaban las banderas por las ventanillas en señal de orgullo por el desempeño de la selección.

Pasión

La victoria del Tricolor no solo significó tres puntos importantes en la competencia, sino también una oportunidad para que los chiapanecos demostraran una vez más su pasión por el futbol. La Diana Cazadora se transformó en el epicentro de la alegría, donde miles de voces se unieron para celebrar un nuevo paso de México en la máxima justa internacional.

Entre abrazos, fotografías, porras y bailes que se prolongaron durante varias horas, la afición de Tuxtla Gutiérrez dejó claro que cuando juega la selección mexicana, el sentimiento nacional se vive con intensidad. La fiesta fue total y la esperanza de ver a México avanzar aún más en el Mundial quedó reflejada en cada sonrisa de los asistentes.

Para muchos aficionados, la celebración fue también una forma de revivir los momentos más emotivos que históricamente ha brindado la selección mexicana en los mundiales. Jóvenes y adultos compartieron anécdotas, recordaron antiguas hazañas del Tricolor y se ilusionaron con la posibilidad de que el equipo nacional pueda convertirse en uno de los protagonistas del torneo.

La celebración se extendió con una constante llegada de personas que buscaban ser parte de la fiesta. La Diana Cazadora volvió a demostrar que es el punto de encuentro por excelencia para las grandes alegrías deportivas en Tuxtla Gutiérrez, donde el futbol une generaciones y despierta un sentimiento colectivo difícil de igualar.