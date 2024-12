La discapacidad siempre estará presente

En el marco del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, la diputada morenista, Luz María Castillo Moreno, indicó que en el Congreso del Estado comienza a sembrarse la semilla de la inclusión para este sector de la población, en especial con la llegada al curul de una persona que los representa.

“Tuvieron que pasar 68 Legislaturas para que pudiese llegar una persona con discapacidad al Congreso de Chiapas”, dijo.

Modificación

Con dicha llegada, en el recinto legislativo “se modificó la infraestructura de la Sala Solemne y hasta los protocolos para que los votos no sean a mano alzada, sino de viva voz”, dijo.

Señaló que las personas con alguna discapacidad sortean muchos obstáculos como la falta de oportunidades laborales, discriminación, exclusión y sobre todo, la falta de un modelo educativo inclusivo para ellos.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Atención de Grupos de Vulnerabilidad e Inclusión, indicó que desde el Congreso local se quiere trazar un camino para las próximas generaciones.

“La discapacidad siempre va a estar presente queramos o no, y esto no acaba el mundo, no es una tragedia, no es una enfermedad; es una condición de vida distinta que nos enseña a vivir la vida de diferentes maneras”, sostuvo.

Sin discapacidad

“Yo creo que algunas personas sin discapacidad se pueden asustar, pero debemos recordar que la discapacidad puede llegar en cualquier momento y que este trabajo que se está haciendo ahorita -en el Congreso-, que se quiere trazar un camino, no es para nosotros, es para las próximas generaciones”, mencionó Castillo Moreno.

Asimismo, destacó que con su llegada al Congreso estatal hay muchas expectativas de sus compañeros, sin embargo, recalcó que para impulsar las reformas necesarias para la inclusión efectiva se tiene que llevar un proceso legislativo, el cual no es rápido.

“Qué más diéramos por que tuviéramos una varita mágica, pero yo creo que si trabajamos todos unidos vamos a lograr algo, y como repito ahorita, soy yo, y quizás dentro de tres años no solo sea una persona con discapacidad -en el Congreso-, sino sean más las que ocupen estos espacios”, sentenció.