La edad media pasó de 24 a 26 años en Chiapas

La mitad de la población chiapaneca tiene 26 años o menos. La edad mediana pasó de 24 años en 2020 a 26 en 2025, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, donde se reveló que aproximadamente la entidad posee 5 millones 860 mil 728 habitantes.

Esta cifra coloca a nuestra localidad en la octava posición a nivel nacional por número de habitantes, misma que tenía en 2020, cuando la población ascendía a 5 millones 543 mil 828 personas aproximadamente.

Aunque en términos absolutos la población sigue creciendo, el ritmo es menos acelerado que en años anteriores, de acuerdo con la tasa de crecimiento promedio anual presentada por el Inegi.

A pesar del número, la distribución territorial es desigual. Tuxtla Gutiérrez concentra 617 mil 499 personas, equivalentes al 10.57 por ciento de la población estatal; le sigue Tapachula con 403 mil 839, que representa el 6.91 por ciento, y Ocosingo con 270 mil 029 con el 4.62 por ciento.

En contraste, municipios como Osumacinta poseen 3 mil 972 personas, Capitán Luis Ángel Vidal con 3 mil 918 y Sunuapa con 2 mil 382 habitantes, números que representan apenas fracciones mínimas del total estatal.

Las mujeres representan el 52.1 por ciento de los habitantes y los hombres el 47.9 por ciento. Aunque la entidad mantiene una estructura relativamente juvenil, la base de la pirámide poblacional de edad joven se redujo respecto a 2020, mientras la parte superior comienza a ampliarse. Este movimiento refleja un envejecimiento demográfico gradual pero sostenido.

La Encuesta Intercensal permite observar estos cambios y demuestran que la composición de Chiapas por edad y su distribución territorial anticipan nuevos retos para la planeación de políticas públicas en materia de vivienda, servicios y atención a una población que, sin dejar de ser joven, empieza avanzar al envejecimiento.