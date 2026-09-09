La educación fortalece el acceso a la justicia

En el marco del 60 aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Ceremonia de Apertura de la Conferencia Mundial “Alfabetización para las Personas, el Planeta y la Prosperidad”, encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar; la subdirectora general de la Prioridad África y de Relaciones Exteriores de la Unesco, Lidia Arthur Brito; el secretario de Educación Pública en México, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Javier Ochoa Martínez; y el secretario de Educación del Estado, Roger Mandujano Ayala.

San Juan Chamula fue la sede de este encuentro internacional impulsado por la Unesco en colaboración con el Gobierno de México, que reunió a autoridades educativas, especialistas, docentes y estudiantes para reflexionar sobre los avances y desafíos en esta materia, poniendo en alto el nombre de nuestra entidad, gracias a los logros del programa Chiapas Puede, que fue representado por Luis López Díaz, alfabetizador de dicho programa.

Acceso a la justicia

Al término de este trascendental evento, el magistrado presidente Moreno Guillén señaló la importancia de acompañar estas acciones desde el ámbito de la justicia, pues representa reconocer y defender a la educación y la alfabetización como derechos que favorecen la igualdad de oportunidades y la participación social. Una sociedad con mayores herramientas para conocer sus derechos fortalece el acceso a la justicia, el diálogo y la construcción de una cultura de paz.