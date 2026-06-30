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La educación transforma a Tapachula

Junio 30 del 2026
Yamil Melgar en la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales del Instituto Tecnológico de Tapachula. Cortesía
Yamil Melgar en la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales del Instituto Tecnológico de Tapachula. Cortesía

El presidente municipal Yamil Melgar, asistió a la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales de la Generación 2021–2025 del Instituto Tecnológico de Tapachula, donde reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los nuevos ingenieros que concluyeron su formación profesional, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el impulso a la educación superior.

Durante su mensaje, Yamil Melgar destacó que cada título representa años de disciplina, perseverancia y constancia, así como el respaldo de docentes y familias que acompañaron a las y los egresados en este importante logro académico.

Señaló que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el Ayuntamiento de Tapachula comparten la convicción de que la educación es la mejor herramienta para transformar vidas y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Vinculación

Asimismo, reiteró que su administración continuará fortaleciendo la vinculación entre las instituciones educativas, el sector productivo y los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de impulsar el talento de las y los jóvenes tapachultecos.

En la ceremonia participaron la directora del Instituto Tecnológico de Tapachula, María Soledad Peralta González; el coordinador institucional del TecNM, Miguel Alonso Ramírez Martínez; representantes del CECyTECH, de la 36 Zona Militar, del sector empresarial y de la Delegación Sindical del Instituto Tecnológico de Tapachula, quienes acompañaron la entrega de títulos profesionales.

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