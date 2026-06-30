La educación transforma a Tapachula

El presidente municipal Yamil Melgar, asistió a la Ceremonia de Entrega de Títulos Profesionales de la Generación 2021–2025 del Instituto Tecnológico de Tapachula, donde reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los nuevos ingenieros que concluyeron su formación profesional, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el impulso a la educación superior.

Durante su mensaje, Yamil Melgar destacó que cada título representa años de disciplina, perseverancia y constancia, así como el respaldo de docentes y familias que acompañaron a las y los egresados en este importante logro académico.

Señaló que los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el Ayuntamiento de Tapachula comparten la convicción de que la educación es la mejor herramienta para transformar vidas y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Vinculación

Asimismo, reiteró que su administración continuará fortaleciendo la vinculación entre las instituciones educativas, el sector productivo y los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de impulsar el talento de las y los jóvenes tapachultecos.

En la ceremonia participaron la directora del Instituto Tecnológico de Tapachula, María Soledad Peralta González; el coordinador institucional del TecNM, Miguel Alonso Ramírez Martínez; representantes del CECyTECH, de la 36 Zona Militar, del sector empresarial y de la Delegación Sindical del Instituto Tecnológico de Tapachula, quienes acompañaron la entrega de títulos profesionales.