La elección está ganada, quiero trascender: ERA

¡Por fin llegó la hora!, y la nueva era se acerca. Oficialmente Eduardo Ramírez Aguilar se convirtió en candidato para competir por la gubernatura de Chiapas, bajo el cobijo de nueve partidos políticos y de cientos de personas que llegaron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para expresar su respaldo.

Banderas de colores, personajes característicos de jaguar, porras y gritos de ¡gobernador, gobernador! se escucharon en medio de una mañana muy soleada en la capital.

Después de cumplir con el protocolo y las fotografías que confirmaron la solicitud de registro ante el Consejo General del IEPC, el candidato salió a la calle donde la multitud lo esperó con paciencia desde las primeras horas de este domingo y les dijo ¡la elección ya está ganada!, pero Ramírez Aguilar quiere trascender en la historia política de Chiapas.

Ramírez Aguilar es ahora el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas. En el encuentro lo mismo se reunieron jóvenes, señores y hasta mujeres que llegaron montando algunos caballos. Eduardo fue ovacionado y su discurso se escuchó por varias cuadras.

El siguiente reto que tiene comenzará el próximo 31 de marzo con el arranque de las campañas. Serán dos meses en los que, prometió, va a recorrer todos los municipios.

Virtud, alegría y trabajo son algunos conceptos que van a distinguir la nueva ERA para la entidad, dijo Ramírez Aguilar, pues son valores que se impulsaron por personajes de antaño. Adelantó que el próximo 27 de marzo Claudia Sheinbaum estará en la tierra bendita y productiva: Chiapas.

Antes apoyó, hoy lo apoyan

Eduardo Ramírez Aguilar pisó las instalaciones del IEPC hace 24 años. En aquel momento llegó a respaldar un proyecto; también bajo los rayos del sol estaba confiado de que en ese momento era lo mejor, “cooperamos para la gasolina, para estar respaldando a ese movimiento de aquel entonces”. Y la tercera vez que acudió a este sitio fue para registrarse como candidato a la gubernatura.

Mientras las banderas ondeaban afuera de la casa del árbitro electoral, recordó que la elección no le preocupa, ya está ganada y lo sabe su familia y las personas que lo acompañan. “No va a haber primera dama en Chiapas, porque todas las mujeres son iguales; hay compañeras de movimiento”.

Ramírez Aguilar, en medio de los aplausos, aseguró que en esta elección va de frente y con todo; se consideró como una persona que no se dobla, aunque sabe que el reto no es fácil y se apoyará de la ciudadanía, “a mí el pueblo me levanta, es el que me respalda”.

Y sentenció: “No tengo aspiraciones económicas en la vida; mi aspiración es política, es histórica. Mi aspiración es de trascendencia”.

Al interior del IEPC, enfundado en una elegante camisa gris y un pantalón negro para contrastar, el candidato se pronunció a favor de un proceso electoral que sea pacífico, debido a que se tiene que honrar los principios que promuevan la participación ciudadana para que transcurra en paz.

Por un mejor Chiapas

Quiere que la entidad no solo tenga progreso o desarrollo, también que haya tranquilidad y paz social en los pueblos y hogares, por eso se comprometió a visitar todas las zonas, incluso aquellos lugares a donde nadie va.

Finalmente, en la sesión del Consejo General del IEPC, Ramírez Aguilar se dijo ser aliado de la democracia y de la autonomía electoral, también de un equilibrio en el poder, pero siempre deben tener ajustes.