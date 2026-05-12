La entidad en primer lugar acional en vacunación

La entidad se posicionó como el primer lugar a nivel nacional durante la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, al aplicar un total de 258 mil 858 dosis, así lo informó la Secretaría de Salud estatal.

Para este año se tenía contemplado la aplicación de 168 mil dosis, cifras que fueron ampliamente superadas.

De acuerdo a la dependencia, este resultado fue posible tras el trabajo coordinado entre el sector salud, las jurisdicciones sanitarias, los ayuntamientos y la participación responsable de la población chiapaneca.

Resultados y beneficios

Los resultados positivos que ha dejado esta estrategia, favorece el fortalecimiento en la protección de niñas, niños, así como mujeres embarazadas y población en general, “al acercar vacunas que salvan vidas”.

Esta jornada de vacunación a nivel nacional, inició el pasado 25 de abril y culminó el pasado 2 de mayo, los resultados obtenidos arrojaron la aplicación de dos millones 388 mil 493 dosis, superando a las 1.7 millones previstas.

De acuerdo a lo revelado por el secretario de Salud Federal, David Kershenobich, por primera vez se incluyó la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) para mujeres embarazadas, la cual busca proteger a los recién nacidos de complicaciones respiratorias durante los primeros meses de vida.

Otras aplicaciones

Otros biológicos aplicados fueron tuberculosis, sarampión, rubéola, tosferina, poliomielitis, tétanos, difteria, hepatitis A y B, influenza, covid-19, neumococo y rotavirus.

De acuerdo a datos locales, en el 2025 la entidad pasó del lugar número 30 al segundo lugar en cobertura de vacunación; sin embargo, para este año se logró la meta del primer lugar.