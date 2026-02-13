﻿﻿
La entidad, lugar 13 en tasa de nupcialidad

Febrero 13 del 2026
Solo 1.3 de los matrimonios que registra el Inegi son de personas del mismo sexo. Diego Pérez / CP
De acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Chiapas ocupa el lugar número 13 a nivel nacional en cuanto a tasa de nupcialidad entre personas de distinto sexo, con 5.4 matrimonios por cada mil habitantes. Los primeros puestos los ocupan Quintana Roo, Campeche y Sinaloa.

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la encuesta nacional sobre uso del tiempo 2024 refiere que las mujeres de 15 años y más reportaron en promedio niveles más bajos de satisfacción en su vida afectiva y vida social, en comparación con los hombres del mismo rango de edad.

De acuerdo con datos del tercer trimestre de la encuesta nacional de ocupación y empleo entre 2005 y 2025 se observaron cambios en la situación conyugal de la población de 15 años y más. La cifra de personas casadas disminuyó de 47.6 a 36.3 %, mientras que la de personas que vivían en unión libre aumentó de 11.1 a 17.6 %.

Según sexo, en 2025, entre la población de 15 a 29 años, se registró un mayor porcentaje de mujeres casadas y en unión libre en comparación con los hombres, con diferencias de 3.6 y 5.0 puntos porcentuales, respectivamente.

Para la población adulta mayor (60 años y más), el porcentaje de mujeres viudas (32.8 %) fue superior al de los hombres viudos (12.5 %).

De acuerdo con la estadística de matrimonios, en 2024, el número de matrimonios registrados fue de 486 mil 645. De estos, 98.7 % fue de contrayentes de distinto sexo y 1.3 %, del mismo.

De los matrimonios entre personas de distinto sexo, 26.9 % de las mujeres y 18.4 % de los hombres se casó antes de los 25 años.

Cuando ambos contrayentes tienen el mismo sexo, se observó que el número dé matrimonios entre mujeres fue mayor al de hombres; para ambos grupos, la mayor ocurrencia se dio a la edad de 30 a 34 años.

